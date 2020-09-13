وفاة مغني «ريغي» توتس هيبرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 11:46 صباحا
مغني الـ«ريغي»الجامايكي التاريخي توتس هيبرت (ارشيفية:انترنت)

غيب الموت مغني الـ«ريغي»الجامايكي التاريخي توتس هيبرت، الجمعة عن 77 عامًا في أحد مستشفيات العاصمة كينغستون حيث كان يعالج من عوارض تنفسية.

وجاء في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي لـ«توتس آند ذي ميتال»، وهي فرقة الراحل: «ننعى إليكم بمزيد من اللوعة وفاة فريديريك ناثانيال توتس هيبرت هذا المساء محاطًا بعائلته، في مستشفى وست إنديز الجامعي في كينغستون (جامايكا)»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولم يشر المنشور إلى سبب وفاة هيبرت، لكنّ القريبين منه أفادوا في نهاية أغسطس الفائت عبر صفحة الفرقة على شبكة «فيسبوك» بأنه أدخِل المستشفى، حيث ينتظر نتيجة الفحص الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، ثم وُضِع في غيبوبة صناعية بعد إصابته بـ«مضاعفات في الجهاز التنفسي».

ورغم كون هيبرت أقل شهرة من مواطنه بوب مارلي، يُنسب إليه أنه كان مبتكر موسيقي الـ«ريغي» من خلال أغنية له العام 1968 بعنوان «دو ذي ريغي»، ولهذا النوع الموسيقي ارتباط وثيق بالراستافارية وهي حركة روحية تقدّس الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي، وتحضّ على تدخين الـ«غانجا»، أو الماريغوانا.

وحققت هذه الموسيقى نجاحا عالميا بفضل أغنيات بوب مارلي (1945-1981) وفرقته «ذي ويلرز»، وسارع زيغي نجل بوب مارلي، إلى نعي توتس هيبرت الذي كان بمثابة والده الثاني، وفي تغريدة على شبكة «تويتر» كتب «تحادثت معه قبل بضعة أسابيع وأخبرته كم أحبّه»، وأضاف «روحه معنا، وموسيقاه تمدّنا بالحيوية، ولن أنساه أبدًا».

أما نجم فرقة «رولينغ ستونز» ميك جاغر فغرّد معبرّاً عن حزنه الشديد لوفاة هيبرت، وكتب «كان يتمتع بقدرة صوتية كبيرة، وكان يقدم دائمًا كل طاقته على المسرح، إنها خسارة كبيرة لعالم الموسيقى»، وفي مقال عن هيبرت نُشر العام المنصرم في مجلة «رولينغ ستونز»، امتدح عازف الغيتار في الفرقة كيث ريتشاردز صوت الراحل، واصفاً إياه بأنه «مغنّ لا يُصدَّق»، وأشار إلى أن صوت هيبرت يذكّره «بصوت (مغنّي السول الأميركي) أوتيس ريدينغ».

وكان توتس هيبرت، وهو من مواليد ماي بن (جامايكا) العام 1945، الأصغر في عائلة مكوّنة من سبعة أولاد، بدأ الغناء في جوقة إحدى الكنائس المعمدانية، وكان يختزل أوركسترا كاملة في شخصه، إذ كان يتمتع بقدرة العزف على كل الآلات التي تستخدمها فرقته، واصدر هيبرت أخيرًا أسطوانة بعنوان «غوت تو بي تاف» شكّلت عودة فرقته «توتس أند ذي ميتالز»، وكان حتى يناير 2020 لا يزال يحيي الحفلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف