الفنان الصديق مخلوف يطلق أغنية «مع السلامة» من منزله

الفنان الليبي الصديق مخلوف. (الوسط)

أطلق الفنان الليبي الصديق مخلوف أغنيته الجديدة «مع السلامة»، من منزله عبر حسابه الخاص بموقع «فيسبوك» بسبب الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال الفنان الصديق مخلوف لـ«بوابة الوسط»، السبت، «مع السلامة أغنية أعتبرها من الدندنات التي أكتبها وألحنها وأقوم بأدائها، وقمت بنشرها عبر فيسبوك لعدم الإمكانات لإيصال الأغاني، في ظروف ما تمر به البلاد وكورونا، للجمهور».

ولفت مخلوف إلى أنه «كان يستعد قبل انتشار فيروس كورونا لتصوير مجموعة من الأغاني في تونس، ومن بينها أغنية (مش متخيل) وأغنية (كوني) وهما من كلمات الشاعر فرج المذبل».

يذكر أن الفنان الصديق مخلوف له عديد الأعمال الغنائية سواء لحنًا وأداءً، كما تعاون مع عدد من الفنانين منهم الفنان الشاب الراحل أيوب الغرياني في عمل «نفترض» من كلمات سالم العالم، وجرى تصويره في لبنان، كما شارك في أوبريت «الإنسان» مع الفنان محمد عثمان وأسماء سليم، وكذلك شارك مع الفنانة صوفيا صادق ولطفي بوشناق في عمل «كان وطني».