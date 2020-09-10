المبيعات عبر الإنترنت لجَمت انهيار عائدات المعارض الفنية

امرأة تضع الكمامة على درج معرض "ألبرتينا" الشهير للفن في فيينا، 8 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

ارتفعت مبيعات الأعمال الفنية عبر الإنترنت خلال جائحة «كوفيد-19» مما لجَمَ التراجع الكبير في رقم أعمال المعارض الفنية، بحسب دراسة نشرها الأربعاء، مصرف «يو بي إس» السويسري ومعرض «آرت بازل».

وأوضحت الدراسة التي أجرتها كلير ماك أندرو، مؤسِسَة مكتب «آرت إيكونوميكس» للدراسات، بالتعاون مع المصرف السويسري ومنظمي المعرض الكبير للفن المعاصر، أن مبيعات المعارض الفنية تراجعت في النصف الأول من 2020 بمعدّل 36 في المئة عما كانت عليه في الأشهر الستة الأولى من العام 2019، وفق «فرانس برس».

إلا أن الدراسة التي أجريت في يوليو وشملت 795 معرضًا للفن الحديث والمعاصر في 60 بلدا، أظهرت أن حجم المبيعات عبر الإنترنت في رقم أعمال هذه المعارض زاد من عشرة في المئة من مجمل مبيعاتها في النصف الأول من العام 2019 إلى 37 في المئة خلال الفترة إياها من السنة الجارية.

وأشارت الدراسة إلى أن 74 في المئة من المبيعات عبر الإنترنت ذهبت إلى جامعي أعمال فنية كانوا يعرفون المعارض التي اشتروا منها الأعمال.

وشرحت أن نسبة الذين اعتادوا الحضور إلى المعارض للشراء منها لكنهم اشتروا عبر الإنترنت للمرة الأولى بلغت 29 في المئة.

ولاحظت ماك أندرو أن سوق الأعمال الفنية تضررت من جائحة «كوفيد-19» كغيرها من القطاعات، واضطرت المعارض إلى التعايش مع واقع إقفالها وإلغاء معارضها الكبيرة. واضطر بعض هذه المعارض إلى الإغلاق نهائيا، في حين اكتفت أخرى بخفض عدد العاملين فيها.

وأشارت ماك أندرو في بيان إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مكّنت هذه المعارض من مواصلة نشاطها، بينما «أدت الجائحة وستؤدي إلى تأثير قوي وعميق على الأعمال».

وبلغ حجم سوق الأعمال الفنية عالميًا 64.1 مليار دولار العام 2019 بحسب التقديرات، أي بتراجع قدره 5 في المئة عن العام 2018، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض المبيعات في صالات المزايدات.