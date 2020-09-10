دعوى قضائية ضد كيفن سبيسي بتهمتي الاعتداء والضرب

الممثل كيفن سبايسي يغادر محكمة نانتيكت في ولاية ماساتشوستس (أرشيفية: أ ف ب)

رفع الممثل أنتوني راب وشخص آخر لم يكشف عن اسمه دعوى قضائية ضد الممثل كيفين سبيسي الأربعاء بتهمتي الاعتداء والضرب في الثمانينات عندما كانا تحت سن الثامنة عشرة.

ورُفعت الدعوى المدنية في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن، وفي خضم حركة (مي تو) ضد التحرش الجنسي من أصحاب النفوذ، اتهم راب في أكتوبر 2017، خلال مقابلة مع موقع باز فيد، سبيسي بسوء السلوك الجنسي في نفس الحادثة التي وقعت عام 1986، قائلاً إن سبيسي حاول إغواءه، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الممثل في عام 2017 إنه لا يتذكر اللقاء الذي وصفه راب لكنه أضاف «إذا كنت قد تصرفت حينها كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكا غير لائق».