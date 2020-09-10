محاضرة عن القيم التربوية في الأمثال الشعبية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 12:00 مساء
محاضرة عن القيم التربوية في الأمثال الشعبية بطرابلس (فيسبوك)

نظم منتدى عروس البحر الثقافي الإثنين، في القبة الفلكية بمدينة طرابلس، محاضرة ثقافية حول «القيم التربوية في الأمثال الشعبية»، قدمها خميس على سالم مؤمن عضو صالون الدكتور محمد سعيد الثقافي، وادي الشاطئ.

وتم التعريف بهذا الصالون الثقافي المهتم بقضايا المجتمع الثقافية والاجتماعية وحقوق الإنسان، قبل بداية المحاضرة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وتناولت المحاضرة الأسلوب البلاغي في الأمثال، والقيم الأخلاقية والتربوية فيها، وتطرق المحاضر إلى وظائف الأمثال الشعبية وخصائصها التي تدفع إلى عمل الخير وغرس القيم، كما أوضح دور الأمثال في الحياة الاجتماعية، مبينا أن المثل الشعبي هو ملخص للحكمة في حياتنا الإنسانية.

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