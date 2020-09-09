تاج محل يعيد فتح أبوابه رغم تسارع تفشي «كوفيد-19» بالهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 03:24 مساء
زوار يلتقطون صورا لمعلم تاج محل الشهير في أغرا شمال الهند (أ ف ب)

يعيد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه أمام الزوار في 21 سبتمبر مع اعتماد تدابير صحية جديدة، بعد إغلاق لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة «كوفيد-19»، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء رغم التفشي المتسارع للوباء في البلاد.

وقال المدير المساعد في وزارة السياحة في ولاية أوتار براديش شمال الهند أميت سريفاستافا: «إن تاج محل سيعيد فتح أبوابه في 21 سبتمبر»، وأضاف: «سنطبق كل البروتوكولات المرتبطة بمرض كوفيد-19، من بينها وضع الكمامة والتباعد الجسدي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح أن عدد الزوار المسموح به سيقتصر على خمسة آلاف يوميًّا، فيما كان المعدل يصل إلى 20 ألف زائر في اليوم سابقًا، وكان معلم تاج محل، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريمًا لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، قد أغلق أبوابه أواسط مارس بسبب الوباء.

وباتت الهند، ثاني أكثر بلدان العالم تعدادًا بالسكان مع 1.3 مليار نسمة، الإثنين البلد الذي يسجل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بكوفيد-19 (4.2 مليون إصابة) خلف الولايات المتحدة، بعدما تخطت البرازيل، كما أن ولاية أوتار براديش التي تتبع لها مدينة أغرا، حيث موقع تاج محل، هي من الولايات الهندية الأكثر تضررًا مع أكثر من 270 ألف إصابة معلنة حتى الساعة.

وتسجل الهند منذ أغسطس أرقامًا قياسية يومية في معدلات الارتفاع بالإصابات بـ«كوفيد-19»، لكنها تحاول رغم ذلك إعادة إطلاق نشاطاتها في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت باقتصاد البلاد.

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