إسدال الستار على برنامج الواقع الخاص بعائلة كارداشيان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 02:36 مساء
إسدال الستار على برنامج الواقع الخاص بعائلة كارداشيان (أرشيفية:انترنت)

أعلن أبطال مسلسل تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان، الثلاثاء، أن هذا العمل الذي جعل من المشاركين فيه نجومًا عالميين، سيتوقف العام المقبل، في خبر من شأنه إحداث جدل في القطاع.

وكتبت كيم كارداشيان أشهر الشقيقات في العائلة، عبر حسابها على «إنستغرام» الذي يضم 188 مليون متابع: «اتخذنا بحزن القرار الصعب كعائلة بأن نقول وداعًا لمسلسل كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت ابنة المحامي المتحدر من أصل أرمني روبرت كارداشيان، الذي توكّل عن أو. ج. سيمبسون، «بعد ما يقرب من 14 عامًا و20 موسمًا ومئات الحلقات والكثير من البرامج المشتقة، نشعر بامتنان بالغ، أنتم الذين شاهدتمونا طوال هذه السنوات، في الأيام الحلوة والمرة، ولحظات الفرح والدموع والعلاقات الكثيرة والأطفال».

وأوضحت سيدة الأعمال وزوجة كانييه ويست: «موسمنا الأخير سيبث في مطلع العام المقبل 2021»، وتابعت قائلة: «لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه اليوم من دون كيبينغ أب ويذ ذي كارداشيانز، هذا البرنامج صنع من نحن اليوم، وسأبقى ممتنة أبدًا لجميع الذين ساهموا في صنع مسيراتنا والتغيير الذي حصل في حياتنا إلى الأبد».

كذلك نشرت والدتها كريس جينر مديرة أعمال العائلة، البيان الذي يحمل توقيع الشقيقات الثلاث كورتني وكيم وكلويه، إضافة إلى والدتهن وشقيقهن روب والأختين غير الشقيقتين كيندال وكايلي جينر وسكوت ديسيك والد أطفال كورتني الثلاثة، ولم تقدم العائلة أي تفسير للقرار.

ويأتي هذا النبأ بعدما أعلن نجم الراب كانييه ويست الذي له من كيم كارداشيان أربعة أطفال، ترشيحه إلى البيت الأبيض، وأدلى أخيرًا بتصريحات غامضة وُصفت بأنها غير متزنة دفعت زوجته إلى الحديث مجددًا عن معاناته واضطرابات ثنائية القطب وحتى طلب «التعاطف» مع وضعه.

وجعل برنامج تلفزيون الواقع من أفراد العائلة نجمات صفحات مجلات المشاهير، وسمحت نجوميتهن بتحقيق ملايين الدولارات من خلال خوضهن مجالات كثيرة بينها إطلاق مستحضرات تجميل وعطور.

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