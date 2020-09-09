فيلم «مولان» يواجه انتقادات بسبب شينجيانغ وهونغ كونغ

فيلم «مولان» يواجه انتقادات بسبب شينجيانغ وهونغ كونغ (أرشيفية:انترنت)

صاحب إطلاق شركة والت ديزني لفيلم (مولان) الذي صُور في الصين، حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب دعم بطلة الفيلم شرطة هونغ كونغ وتصوير أجزاء منه في منطقة شينجيانغ.

وكان الناشط جوشوا وونغ المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ ومستخدمون آخرون للإنترنت في تايوان وتايلاند من بين الذين روجوا لشعارات (قاطعوا مولان) و(احظروا مولان) على تويتر بعد طرح الفيلم هذا الشهر على منصة البث الرقمي لشركة ديزني، وفقا لوكالة رويترز.

وسيبدأ عرض الفيلم أيضا في 11 سبتمبر في دور السينما في الصين وهي سوق متزايدة الأهمية لشركات الإنتاج في هوليوود، ويتعرض فيلم الحركة الذي يحاكي نسخة سابقة بالرسوم المتحركة صدرت في 1998 للانتقاد منذ العام الماضي حين أبدت بطلته الممثلة ليو يي فاي، المولودة في البر الرئيسي للصين، دعمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة في هونج كونج التي كانت تتصدى آنذاك لاضطرابات مناهضة للحكومة.

ولم ترد الممثلة بشكل سريع على طلب للتعليق عبر حسابها على ويبو، وهو موقع تدوين مصغر صيني شهير، وازدادت الدعوات لمقاطعة الفيلم هذا الأسبوع بسبب صلاته بمنطقة شينجيانغ في غرب الصين حيث انتقدت بعض الحكومات ومن بينها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية حملة الصين ضد عرقية الويغور وغيرهم من المسلمين.