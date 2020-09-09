فيلم «مولان» يواجه انتقادات بسبب شينجيانغ وهونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 01:05 مساء
فيلم «مولان» يواجه انتقادات بسبب شينجيانغ وهونغ كونغ (أرشيفية:انترنت)

 صاحب إطلاق شركة والت ديزني لفيلم (مولان) الذي صُور في الصين، حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب دعم بطلة الفيلم شرطة هونغ كونغ وتصوير أجزاء منه في منطقة شينجيانغ.

وكان الناشط جوشوا وونغ المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ ومستخدمون آخرون للإنترنت في تايوان وتايلاند من بين الذين روجوا لشعارات (قاطعوا مولان) و(احظروا مولان) على تويتر بعد طرح الفيلم هذا الشهر على منصة البث الرقمي لشركة ديزني، وفقا لوكالة رويترز.

وسيبدأ عرض الفيلم أيضا في 11 سبتمبر في دور السينما في الصين وهي سوق متزايدة الأهمية لشركات الإنتاج في هوليوود، ويتعرض فيلم الحركة الذي يحاكي نسخة سابقة بالرسوم المتحركة صدرت في 1998 للانتقاد منذ العام الماضي حين أبدت بطلته الممثلة ليو يي فاي، المولودة في البر الرئيسي للصين، دعمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة في هونج كونج التي كانت تتصدى آنذاك لاضطرابات مناهضة للحكومة.

ولم ترد الممثلة بشكل سريع على طلب للتعليق عبر حسابها على ويبو، وهو موقع تدوين مصغر صيني شهير، وازدادت الدعوات لمقاطعة الفيلم هذا الأسبوع بسبب صلاته بمنطقة شينجيانغ في غرب الصين حيث انتقدت بعض الحكومات ومن بينها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية حملة الصين ضد عرقية الويغور وغيرهم من المسلمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
ترامب يعبر عن استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
«النهار اللبنانية»: اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت.. وتحرك سريع للدفاع المدني ...
عربى
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب
عربى
هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»