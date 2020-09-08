«أنغامي» يرفع شعار «بالموسيقى والعطاء نداوي جراح بيروت»

جميع الفنانين أظهروا حماسةً كبيرة للمشاركة في الحدث وعبّروا عن تعاطفهم مع لبنان وعاصمته (خاص لـ بوابة الوسط)

يطلّ عبر «أنغامي» الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت بيروت، عشرات الفنانين من العالم العربي والعالم بالصوت والصورة، ليغنّوا ويوجّهوا رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان «The Sound Of Beirut»، تحت شعار «بالموسيقى والعطاء نداوي جراح بيروت».

من الشرق إلى الغرب يجتمعون في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق «أنغامي» تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني، وذلك عبر جمعيّة «Global Aid For Lebanon» بالتعاون مع «UN WFP».

جميع الفنانين أظهروا حماسةً كبيرة للمشاركة في الحدث وعبّروا عن تعاطفهم مع لبنان وعاصمته، مستعدّين لتقديم أجمل ما لديهم بغية دعم المتضررين. ومن هؤلاء الفنانين المشاركين نذكر على سبيل المثال لا الحصر: The Chainsmokers، RedOne، Massari، French Montana، Craig David، Ali Gatie، Alan Walker، آدم، بلقيس، جوزيف عطية، حاتم عمور، خالد، راغب علامة، سعد لمجرد، حمود الخضر، غسان صليبا، لطيفة، مايا دياب، محمد حماقي.

الشريك المؤسس في أنغامي إدي مارون قال: «هذا الحدث الفنّي الجامع الذي تستضيفه أنغامي هو رسالة تضامن ودعم لإخوتنا في الوطن الذين تضرروا من جرّاء انفجار بيروت».

مارون شكر الشركاء في هذا الحدث من شركات إنتاج وفنانين ومنتجين: «كان التجاوب كبيرا والجميع وقف قلبا واحدا لدعم هذه القضيّة من خلال The Sound Of Beirut. المطلوب كثير والحاجات كبيرة، لذا أرجو أن ينضمّ الجميع إلى هذا الحدث وأن يتبرّعوا بسخاء».

«أنغامي» ليست وحدَها في التحضير لهذا الحدث، إذ انضمّ كلٌ من شركة «Sony Music» والمنتج الموسيقي اللبناني العالمي ورئيس قسم الشراكات العالمية في أنغامي وسيم SAL صليبي.

سوني وصليبي لم يتأخرا لحظةً في ضمّ أكبر الأسماء الفنية العالمية إلى «The Sound Of Beirut»، مع العلم أنه سبق وأطلق «SAL» مبادرة لمساعدة ضحايا بيروت من خلال جمعيّة «Global Citizen».