إشادات نقدية بالممثل المصري أحمد مالك في أولى محطاته الدولية

أحمد مالك في فينيسيا (خاص لـ بوابة الوسط)

حضر الممثل المصري الشاب أحمد مالك العرض العالمي الأول لفيلمه «The Furnace» للمخرج الأسترالي رودريك ماكاي، الذي أُقيم يوم الجمعة 4 سبتمبر ضمن فعاليات النسخة 77 من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي». ونال الفيلم عرض كامل العدد، انتهى بدقيقتين من التصفيق، كما حصد إشادة عديد النقاد.

جاءت ردود الفعل الأولية على مشاركة مالك في الفيلم إيجابية، إذ قال دايفيد روني من مجلة «ذا هوليوود ريبورتر " الشهيرة: «كشف الممثل المصري أحمد مالك بأداء مثير للإعجاب لشخصية حنيف، الحذر الشريف عن جوانب شديدة الحساسية»، بينما أشاد به الناقد إريك كون من موقع «إندي واير»، قائلاً: «لعب مالك شخصية حنيف بأسلوب لافت للأنظار يجمع بين الشك والخوف، ينتج عنه صراع داخلي مستمر، وكان من الرائع مشاهدته يتنافس مع شخصية مال الغجري، سليط اللسان».

وظهر مالك بأناقة لافتة للأنظار في جلسة التصوير التي أُقيمت قبل عرض الفيلم، إذ ارتدى بدلة بيضاء تحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة فالانتينو. كما حضر مالك فعاليات اليوم التالي للعرض مرتديًا ملابس من دار أزياء غوتشي.

تدور أحداث «The Furnace» حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

يشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار وتريفور جاميسون وإريك طومسون وماهيش جادو وأسامة سامي، ومن إخراج رودريك ماكاي.

مالك الذي سبق أن اختارته مجلة «سكرين ديلي» في 2017 ضمن قائمة «نجوم الغد العرب»، اختير أخيرًا لبطولة مسلسل «تحقيق» المقرر عرضه على منصة «WATCH iT»، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، كما انضم إلى نجوم فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.