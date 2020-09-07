«نتفليكس» تنتح مسلسلا عن سائق «فورمولا» أيرتون سينا

أيرتون سينا في دونينغتون (إنجلترا) أبريل 1993 (أ ف ب)

تنتج منصة البث التدفقي «نتفليكس» مسلسلا قصيرا من ثماني حلقات يتناول سائق الفورمولا واحد البرازيلي أيرتون سينا الذي قضى بحادث تعرض له خلال أحد السباقات العام 1994، على أن يصبح هذا المسلسل متوافرا على المنصة سنة 2022.

ورغم مرور 26 عامًا على مقتله، يمثّل سينا الذي فاز ببطولة العالم ثلاث مرات، حتّى اليوم رمزًا لكثير من عشاق الرياضة الميكانيكية، إذ طبع الفورمولا واحد بشخصيته المميزة والجذابة، وفقا لـ«فرانس برس».

ولا يزال سينا إلى اليوم الخامس في ترتيب السائقين الأكثر فوزا بسباقات جائزة كبرى في تاريخ الفورمولا واحد، إذ رفع الكأس قي 41 منها. واشتهر السائق المولود في ساو باولو بأسلوبه الهجومي في السباقات، وقدرته على الإفادة إلى أقصى حدّ من قدرات سيارته.

وكانت علاقة سينا متوترة مع زميله في ماكلارين البطل الفرنسي آلان بروست، وقد عُرف بانفعاله وغضبه.

وقضى سينا خلال سباق جائزة سان مارينو الكبرى في الأول من مايو 1994 عندما خرجت سيارته التي كانت تسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة عن مسار الحلبة، ثم اصطدمت بحائط حماية.

وتتولى شركة «غولاني» البرازيلية إنتاج المسلسل لحساب «نتفليكس»، «بدعم نشط من عائلة السائق»، بحسب ما أوضحت المنصة في بيان.

وسيصوّر المسلسل بالإنجليزية والبرتغالية في المنزل الذي نشأ فيه سينا.

وتبدأ أحداث المسلسل في العام 1981، أي عند بدايات سينا الذي كان في العشرين في سباقات الفورمولا فورد. وتعتبر هذه السباقات الخطوة الأولى على درج الوصول إلى الفورمولا واحد.