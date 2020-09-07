نسخة معدلة من «ذي غودفاذر 3» تعرض قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 10:09 صباحا
فرنسيس فورد كوبولا وآل باتشينو في بيفرلي هيلز، 3 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت شركة «باراماونت» للإنتاج أن توليفا جديدا لفيلم «ذي غودفاذر 3»، وهو الجزء الأخير من ثلاثية المخرج فرنسيس فورد كوبولا السينمائية الشهيرة التي تتناول عالم المافيا، ستعرض في السينما اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

ويشكّل هذا الفيلم تتمة اثنين من أهم الأفلام الكلاسيكية في السينما الهوليوودية، لكنه قوبل بالانتقادات لدى عرضه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا نفسه جزئيًا. 

وأوضحت «باراماونت» أن توليفا جديدا سيُجرى للفيلم يحترم أكثر «الرؤية الأصلية» للمخرج وكاتب السيناريو ماريو بوتزو. 

وقال كوبولا في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «أعددت بداية جديدة وخاتمة جديدة لهذه النسخة، وأعدت ترتيب بعض المشاهد والمحطات الموسيقية». 

وأضاف أن «هذه التغييرات، إضافة إلى ترميم الصور والصوت، تجعل الجزء الختامي (من الثلاثية) ملائما أكثر» للفيلمين الأولين منها، «ذي غودفاذر» و«ذي غودفاذر 2». 

وأكّد أن هذه التغييرات تُحقِق ما كان يرغب به في الأساس.

ومن المتوقع أن تُعرضَ النسخة المحدثة من «ذي غودفاذر 3» في صالات السينما في ديسمبر المقبل، لمناسبة مرور 30 عامًا على الفيلم، على أن يتوافر لاحقا على منصات البث التدفقي. 

ويتناول الجزء الأخير هذا من الثلاثية محاولة مايكل كورليوني (يؤدي دوره آل باتشينو) إخراج عائلته من عالم المافيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
بليحق: وفد «النواب» المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب ...
ليبيا
تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار
ليبيا
انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين