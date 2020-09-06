مهرجان «السينما الأميركية» ينطلق في فرنسا دون أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 05:10 مساء
أعضاء لجنة التحكيم في نسخة 2019 من مهرجان السينما الأميركية بدوفيل على السجادة الحمراء، 14 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

انطلق مهرجان «السينما الأميركية» في مدينة دوفيل الفرنسية مساء الجمعة، لعشرة أيام، من دون أي مشاركة تقريبا من الأميركيين بسبب وباء «كوفيد-19»، ومع ثمانية أفلام لمخرجات وسبعة أعمال أولى لمخرجيها في المسابقة الرسمية.

وأوضحت المديرة العامة لمركز المؤتمرات في دوفيل كارين فوكييه لوكالة «فرانس برس» أن المهرجان بنسخته الثانية والأربعين «يسجل حضورا كاملا أيام السبت والجمعة والأربعاء مساء، كما جرت العادة»، لكن مع خفض القدرة الاستيعابية للحاضرين بنسبة 30 % بسبب تدابير مكافحة الوباء.

وأضافت «هذا الوضع يفوق توقعاتنا ويدعونا إلى التفاؤل»، فيما يواجه قطاع السينما صعوبات كبيرة جراء الأزمة الصحية التي أفرغت صالات السينما من روادها.
والمهرجان الذي تترأسه هذه السنة الممثلة والمغنية الفرنسية فانيسا بارادي، يستضيف في العادة سنويا حوالى 60 ألف متفرج.

وكما الحال في مهرجان «البندقية»، يغيب الأميركيون بشكل شبه كامل تقريبا عن الحدث هذه السنة، باستثناء المخرج جوناثان نوسيتر المقيم في إيطاليا الذي سيأتي لتقديم فيلم «لاست ووردز» مع الممثلة البريطانية شارلوت رامبلينغ.

ويشارك 15 فيلما أميركيا في المسابقة بينها ثمانية أفلام تخرجها نساء وسبعة أعمال أولى لمخرجيها.

وسيُعلن عن الفائزين في المهرجان في 12 سبتمبر. 

كما أن تسعة من الأفلام الـ52 التي اختيرت للعرض في نسخة 2020 من مهرجان كان السينمائي التي لم تر النور بسبب وباء «كوفيد-19»، ستُعرض في دوفيل.

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