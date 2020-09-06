منهم أنوشكا وصبري فواز.. النجوم في افتتاح معرض مجدي نجيب الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 04:18 مساء
من كواليس المعرض الفني لمجدي نجيب (خاص لـ بوابة الوسط)

افتتح الشاعر والفنان التشكيلي المصري، مجدي نجيب، معرضه الفني مساء السبت، بجاليري قرطبة بالمهندسين، الذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

يضم المعرض نحو 30 لوحة زيتية بمقاسات مختلفة تدور جميعها حول تجربته الفنية الثرية، التي بدأت منذ مطلع الستينات وامتدت حتى الآن.

وحرص عدد كبير من النجوم وأصدقاء الشاعر والفنان التشكيلي القدير، على حضور افتتاح المعرض الفني اليوم، وكان من بين الحضور الفنان صبري فواز والموسيقار هاني شنودة والفنانة أنوشكا والإعلامي جمال الشاعر والسيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والكاتب الصحفي محمد هاني، وغيرهم.

يشار إلى أن أشعار مجدي نجيب قد لعبت دورا مركزيا في الأغنية المصرية خلال نصف القرن الماضي، حيث اقترن اسمه بنجوم الزمن الجميل، فقدم «كامل الأوصاف» مع العندليب عبدالحليم حافظ، و«العيون الكواحل» لفايزة أحمد، و«قولوا لعين الشمس» للفنانة شادية، و«الحب ليه صاحب» للفنان أحمد منيب، وغيرهم.

أما أحدث إنتاجاته على الساحة التشكيلية، فقد كان معرض «أساطير»، الذي قدمه قبل عامين، في أجواء تدور في الشكل الأسطوري، فيما يشبه تجربته الشعرية، طوال مشواره الحافل مع الشعر والأغنية.

من كواليس المعرض الفني لمجدي نجيب (خاص لـ بوابة الوسط)
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