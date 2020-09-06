نيقولا معوض ينتظر عرض «قعدة رجالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 03:08 مساء
الفنان اللبناني نيقولا معوض (خاص لـ بوابة الوسط)

يعيش النجم نيقولا معوض حالة من النشاط الفني، حيث يستعد نيقولا لإطلاق الجزء الثالث من برنامج «قعدة رجالة» مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ، وهو من إخراج هيثم عزو، ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات «OSN».

الحلقات تم تصويرها في شهر يوليو الماضي، ومن النجمات المشاركات في الموسم الجديد، أصالة، ونيللي كريم، ونادين نسيب نجيم، وفيفي عبده.

ومن جهة أخرى، استأنف نيقولا أخيرا تصوير مشاهده المتبقية في بطولة مسلسل «خيط حرير»، الذي يشارك فى بطولته إلى جانب مي عز الدين كل من نيقولا معوض، وسوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، ومي سليم، وهنادي مهنى، وأحمد خليل، ويوسف عثمان، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

كما أنهى تصوير فيلمه «ماكو»، الذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية، ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض قريبا.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دورا توعويا في مصر، حيث أصبح أخيرا سفيرا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.

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