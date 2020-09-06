إصابة الممثل روبرت باتنسون بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 11:53 صباحا
الممثل البريطاني روبرت باتنسون. (أ ف ب)

 أعلن الممثل البريطاني روبرت باتنسون عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس إصابته بمرض «كوفيد-19»، ما أدى إلى وقف موقت للعمل في بريطانيا في موقع تصوير فيلم «ذا باتمان» الذي يلعب فيه دور البطولة.

وقالت شركة وارنر براذرز في بيان الأربعاء، إن «عضوا في فريق إنتاج فيلم (ذا باتمان) ثبتت إصابته بفيروس كورونا»، لكنها لم تكشف اسمه، وأضاف البيان أن «تصوير الفيلم توقف موقتا»، وفقا لوكالة «رويترز».

ونقلت مجلتا «فانيتي فير» و«ذا هوليوود ريبورتر» عن مصادر لم تنشر أسماءها أن من ثبتت إصابته بالفيروس هو باتنسون نجم الفيلم، إلى أن أعلن النجم إصابته وطلب من جمهوره الدعاء له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين
ليبيا
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
مجلة «ذي أتلانتيك»: ترامب وصف جنودا أميركيين قُتلوا بـ«الفاشلين والحمقى».. ...
دولى
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين