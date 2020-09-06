إصابة الممثل روبرت باتنسون بـ«كوفيد-19»

الممثل البريطاني روبرت باتنسون. (أ ف ب)

أعلن الممثل البريطاني روبرت باتنسون عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس إصابته بمرض «كوفيد-19»، ما أدى إلى وقف موقت للعمل في بريطانيا في موقع تصوير فيلم «ذا باتمان» الذي يلعب فيه دور البطولة.

وقالت شركة وارنر براذرز في بيان الأربعاء، إن «عضوا في فريق إنتاج فيلم (ذا باتمان) ثبتت إصابته بفيروس كورونا»، لكنها لم تكشف اسمه، وأضاف البيان أن «تصوير الفيلم توقف موقتا»، وفقا لوكالة «رويترز».

ونقلت مجلتا «فانيتي فير» و«ذا هوليوود ريبورتر» عن مصادر لم تنشر أسماءها أن من ثبتت إصابته بالفيروس هو باتنسون نجم الفيلم، إلى أن أعلن النجم إصابته وطلب من جمهوره الدعاء له.