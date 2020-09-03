أمين بورواق يعود للتلفزيون بمسلسل «دباير» في درنة

الكاتب والسينارست، أمين بورواق. (الإنترنت)

يعود الكاتب والسينارست، أمين بورواق، للكتابة للتلفزيون بعد عامين من التوقف عبر مسلسل «دباير» الذي سيجري تصوير حلقاته في مدينة درنة.

وقال السينارست، أمين بورواق، لـ«بوابة الوسط»، الخميس «دبابير هو عمل قديم قمنا بتحديثه بشكل بسيط يتحدث عن الحال الراهن للمواطن الليبي، وتطرق إلى المشاكل المعتادة التي يواجهها المواطن مثل انقطاع المياه والسيولة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تقابله خلال المناسبات الاجتماعية».

وأضاف: «كلمة دباير في العمل تعني آراء أو مقترحات يستمع لها بطل العمل من جاره الذي يدعي معرفة كل شيء، فيدبر عليه وكل ادبارة توقعه في مطب أو مقلب».

من جانبه قال الفنان رمضان الطيرة مساعد مخرج بمسلسل «دباير» لـ«بوابة الوسط» إن المسلسل يتكون «من 15 حلقة، وهو منوع كوميدي اجتماعي سيعرض في شهر رمضان المقبل 2021، وسيكون التصوير في مدينة درنة».

ولفت الفنان رمضان الطيرة إلى أن «الهدف من التصوير في مدينة درنة للتأكيد على أن المدينة بها العديد من المواهب والقدرات الفنية الكثيرة، وليست مغيبة عن الشاشة وخاصة بعد أن تحررت، وها هي تتنفس من جديد».

وقدم الطيري الشكر والتقدير إلى «صندوق التضامن الاجتماعي فرع درنة، والهلال الأحمر، والمجلس البلدي درنة، وكل من ساهم بالبدء في تجهيز هذا العمل».

يذكر أن مسلسل «دباير» من إخراج فائز الفريطيس، وبطولة، الفنان القدير إبراهيم إدريس، والممثلة هويدا الشكري، والممثل عصام العلام والممثل حمدي المسماري، والممثل نزار الهنيد، وبمشاركة الفنان فرج الماجري، والفنان قاسم المنصوري، والفنان علي الشلوي، والفنان نسرت الباح، وعصام مكراز، بالإضافة إلى المواهب عبدالوهاب الهادي، وسراج الشاعري، وحمزة تربح، وإبراهيم الخرم، ومحمد الخرم، طارق الرفادي، ومدير الإنتاج محسن الشيخ.

مساعد المخرج رمضان الطيرة والفنان فرج الماجري، والمخرج فائز الفريطيس. (الإنترنت)

من اليسار مدير الإنتاج محسن الشيخ والفنان فوزي المباركي والمخرج فائز الفريطيس ومساعده رمضان الطيرة. (الإنترنت)

المخرج فائز الفريطيس والفنان فوزي المباركي. (الإنترنت)