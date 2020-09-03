«ذي روك» وعائلته مصابون بفيروس كورونا

صورة أرشيفية للمثل دواين "ذي روك" جونسون التقطت له في هولييود (أ ف ب)

أعلن الممثل دواين «ذي روك» جونسون الأربعاء أنه وعائلته مصابون بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أظهرت الفحوص التي أجريت لهم، لكنه طمأن إلى وضعهم الصحي ودعا جمهوره إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال «ذي روك» في تسجيل مصوّر نشره عبر «إنستغرام»، «زوجتي لورن وكذلك ابنتاي وأنا، أجريت لنا فحوص جاءت نتيجتها إيجابية»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف الممثل البالغ 48 عاما والمتخصص في أفلام الحركة «كان ذلك من أصعب الأمور التي كان علينا كعائلة أن نواجهها، لكنني سعيد بأن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة».

وأوضح «ذي روك» الذي حل للسنة الثانية توالياً في المرتبة الأولى ضمن ترتيب الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود، أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين جداً.

وقال ضعوا الكمامات، وعززوا جهازكم المناعي بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وحضّ محبّيه على التزام الحذر، ناصحاً إياهم بعدم استقبال أيّ كان إلا إذا كانت الفحوص أظهرت أنه لا يحمل فيروس كورونا.