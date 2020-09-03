«غزة مونامور» يشارك في «تورنتو السينمائي الدولي»

بوستر فيلم «غزة مونامور» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد أيام قليلة من عرضه العالمي الأول بمهرجان «فينسيا السينمائي»، يشارك فيلم «غزة مونامور» للأخوين طرزان وعرب ناصر في مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» (10 - 20 سبتمبر) بكندا، ضمن قسم اكتشاف (Discovery)، ليكون الفيلم العربي الروائي الوحيد المشارك في دورة المهرجان الحالية.

وشهد فيلم «غزة مونامور» عرضه العالمي الأول في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»، حيث نافس في مسابقة «آفاق»، وشهد عشرة عروض ضمن فعاليات المهرجان.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًّا لأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف الحكومة وجود هذا التمثال معه.

فيلم «غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختِير للمشاركة في «سوق برلين للإنتاج المشترك» العام 2019.

الفيلم من إنتاج شركة «Les Films du Tambour» الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي - البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال «RTB»، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.