بـ3 أعمال دفعة واحدة.. السعودية بريفان بين السينما والتلفزيون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 05:03 مساء
الفنانة السعودية بريفان (خاص لـ بوابة الوسط)

حالة نشاط فني تعيشها الفنانة السعودية بريفان، حيث تطل في فيلمين من سلسلة أفلام «عناقيد» من إنتاج قناة «MBC»، إضافة إلى تواجدها في مسلسل لبناني سعودي بعنوان «بعد حين».

كما تستعد بريفان لتصوير مشاهدها في مسلسل سوري - إماراتي - سعودي بعد شهر من الآن، بالتزامن مع تصوير فيلم خليجي، وتجري أعمال تصوير العملين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحول مشاركتها في سلسلة أفلام «عناقيد»، أعربت بريفان في تصريحات خاصة، عن سعادتها بالمشاركة في فيلمين من السلسة، وهما «فضيحة أبلة نورا» و«حب كروما».

وتابعت: «في فيلم حب كروما، لعبت دور الأخت الحنونة، كانت أختي مشلولة، وكانت تعيش علاقة حب مع شخص، وبعد فترة حصل انفصال بينها وبين خطيبها، فكنت الأخت الحنونة الساعية لمواساتها وإخراجها من الحالة».

وأضافت: «أما في فيلم فضيحة أبلة نورا، فلعبت دور مدرّسة، تمر صديقتها بظرف صعب، وتعاني من فضيحة كبيرة، فأرفض الوقوف إلى جانبها».

وحول العمل الثاني، «بعد حين»، أوضحت: «العمل سعودي - لبناني، لعبت فيه دور أخت البطل، كنت مسافرة وقدمت إليه للوقوف بجانبه بعد وفاة زوجته التي تركت له ولدًا، وأسعى دائمًا إلى تزويجه وحل مشاكله».

وتحدثت عن تحضيراتها في الفترة الحالية، وقالت: «لدي مسلسل جديد سوري - سعودي - إماراتي، والتصوير في أبوظبي، كما أحضر لفيلم خليجي في أبوظبي أيضًا، وتصوير العملين سيبدأ بعد شهر».

من جهة أخرى، أبدت الفنانة السعودية إعجابها الشديد بالتطور الكبير الذي حققته الدراما الخليجية أخيرا، معتبرة أن الدراما السعودية ستكون أهم دراما خليجية في السنوات القادمة بفضل التطور الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة.

ممثلة فقط
وحول دخولها مجال التمثيل، أوضحت أنها ترى نفسها ممثلة فقط، مشيرة إلى أنها رفضت فرصا للظهور كمذيعة كونها لا ترى نفسها إعلامية، وتابعت: «صحيح أني خريجة هندسة زراعية، لكني دخلت المجال وتمرنت وأنجزت دورات مكثفة، ودخلت عالم التمثيل وأنا متمكنة جدا».

وأكدت بريفان أنها مقلة بالتواجد في السوشيال ميديا، موضحة: «أنا قليلة الاهتمام بالسوشيال، أصور سناب وإنستغرام فقط عندما يكون عندي عمل أصوره.. الحياة الخاصة بعيدة عن السوشيال ميديا وأنا مقلة بشكل كبير جدا».

وتطرقت للحديث عن الشائعات التي تعاني منها معظم النجمات، وقالت: «لم أتعرض لشائعات على الإطلاق، لأني لا أختلط بأحد، ليس لدي صداقات في الوسط الفني وأنا ملتزمة بالعمل، أصدقائي خارج الوسط ولا أتدخل بشيء لا يعنيني، لذلك لا أتعرض لشائعات».

واختتمت بريفان بالحديث عن اختيارها للأدوار: «لا يوجد دور معين أتمناه، أي دور يعرض علي أقبله إذا كان يناسبني.. الكوميديا كانت أمنيتي سابقا، والآن تحقق الطموح من خلال العمل القادم، أحببت أن أرى نفسي بالكوميديا، لأني أديت الكثير من شخصيات البنت الشريرة والطيبة».

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