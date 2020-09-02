الإبداع ينتصر بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

صورة من دورة سابقة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (ارشيفية:انترنت)

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الثلاثاء، في دورته السابعة والعشرين تحت شعار «الإبداع ينتصر»، والتي تشمل لأول مرة عروضا حية وأخرى افتراضية.

تحمل الدورة اسم الممثل والأكاديمي الراحل سناء شافع الذي توفى شهر أغسطس الماضي عن عمر ناهز 77 عاما، وتشمل ثلاث مسابقات هي (مسرح الحظر) وتضم تسعة عروض، و(العروض المصورة) التي لا تتجاوز مدتها 90 دقيقة وتضم تسعة عروض من الصين واليابان وهولندا والمجر والولايات المتحدة وتونس وأستراليا ومصر، و(العروض المصرية الحية) وتضم 13 عرضا من مختلف مؤسسات الإنتاج المسرحي الرسمية والمستقلة، وفقا لوكالة رويترز.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 11 سبتمبر الجاري، ثلاث ورش عمل تُقدم إحداها تقليديا بمركز الإبداع الفني في حرم دار الأوبرا بينما تُقدم الاثنتان الأُخريان عبر التطبيق الإلكتروني زوم، إضافة لندوة تقام في الخامس من سبتمبر بالمجلس الأعلى للثقافة.

وعلى غير المعتاد من استضافة المسرح الكبير لدار الأوبرا للافتتاح، أقيم الحفل لأول مرة بالمسرح القومي في العتبة حيث تابع الحضور عرضا فنيا من ثلاث لوحات بعنوان (تحت النظر) من إخراج كمال عطية.

حضر الحفل الذي قدمته الممثلة سوسن بدر عدد من كبار الفنانين منهم سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز وفردوس عبدالحميد وسيد رجب ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكرمت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم اسم الناقد والأكاديمي الراحل حسن عطية واسم المخرج الراحل منصور محمد واسم المترجم الراحل سامي صلاح والمخرج سامي طه من مصر، ومن الخارج الممثلة والمخرجة اللبنانية مايا زبيب والمخرج السويسري ميلو راو ومصمم المناظر الفرنسي برونو ميسا والمخرج الإيطالي نولو فاكيني، والذين تعذر حضورهم لتوقف العديد من رحلات الطيران الدولية.