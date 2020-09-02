انطلاق فعاليات مهرجان أفلام السعودية افتراضيا

مهرجان أفلام السعودية في دورة سابقة (أرشيفية:انترنت)

انطلقت الثلاثاء، الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والتي تقام هذا العام بشكل افتراضي، حيث يقدم المهرجان برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وتتضمن عروض الأفلام واللقاءات وندوات وورشا متخصصة.

ويعرض المهرجان أكثر من 50 فيلما ضمن ثلاث مسابقات، هي مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلما، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلما، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلما، إضافة إلى 177 عملا في مسابقة السيناريو غير المنفذ، وفقا لوكالة رويترز.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في المسابقات المختلفة 285 ألف ريال (نحو 76 ألف دولار)، وتمتد الدورة الجديدة حتى السادس من سبتمبر وتنظمها جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وبجانب عروض الأفلام، يشمل برنامج المهرجان ندوات عن (رحلة الفيلم السعودي من الورقة إلى شباك التذاكر) و(مستقبل الأفلام السعودية) و(السينما السعودية ما بعد كوفيد-19)، ورشة تدريب بعنوان (من الفكرة إلى القصة.. كتابة الفيلم القصير) يقدمها المخرج اللبناني ميشيل كمون، وورشة أخرى بعنوان (موسيقى الفيلم) تقدمها الفنانة الأردنية غيا الرشيدات.