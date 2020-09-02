انطلاق فعاليات مهرجان أفلام السعودية افتراضيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 12:56 مساء
مهرجان أفلام السعودية في دورة سابقة (أرشيفية:انترنت)

انطلقت الثلاثاء، الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والتي تقام هذا العام بشكل افتراضي، حيث يقدم المهرجان برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وتتضمن عروض الأفلام واللقاءات وندوات وورشا متخصصة.

ويعرض المهرجان أكثر من 50 فيلما ضمن ثلاث مسابقات، هي مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلما، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلما، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلما، إضافة إلى 177 عملا في مسابقة السيناريو غير المنفذ، وفقا لوكالة رويترز.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في المسابقات المختلفة 285 ألف ريال (نحو 76 ألف دولار)، وتمتد الدورة الجديدة حتى السادس من سبتمبر وتنظمها جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وبجانب عروض الأفلام، يشمل برنامج المهرجان ندوات عن (رحلة الفيلم السعودي من الورقة إلى شباك التذاكر) و(مستقبل الأفلام السعودية) و(السينما السعودية ما بعد كوفيد-19)، ورشة تدريب بعنوان (من الفكرة إلى القصة.. كتابة الفيلم القصير) يقدمها المخرج اللبناني ميشيل كمون، وورشة أخرى بعنوان (موسيقى الفيلم) تقدمها الفنانة الأردنية غيا الرشيدات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما
دولى
دبلوماسي روسي: موسكو ليس لديها أية رهانات في ليبيا عكس «اللاعبين الخارجيين»
ليبيا
إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
المجلس الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا