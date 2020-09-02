كاردي بي الوجه الجديد لدار «بالنسياغا» للأزياء

كاردي بي في احتفال توزيع جوائز غرامي عام 2019 (أ ف ب)

أعلنت دار «بالنسياغا» الفرنسية للأزياء، الثلاثاء، مغنية الراب الأميركية كاردي بي لتكون أحد وجوه حملتها للخريف والشتاء.

وأوضحت الدار في بيان أن «صور مجموعة خريف سنة 2020 وشتائها أنتجتها (...) شبكة أصدقاء بالنسياغا التي تتواصل بواسطة الشاشات رغم تدابير الحجر المرتبطة بجائحة كوفيد-19».

وأضافت أن كاردي بي وإليزا دوغلاس كانتا من بين «ملهمات» القدرة الإبداعية، حسب «فرانس برس».

وكانت مغنية الراب (27 عاما) والتي يتابعها 75 مليون شخص على حسابها عبر شبكة إنستغرام، أعلنت الخبر بنفسها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أوردت إحدى صور الحملة وتظهر فيها على لوحة إعلانية كبيرة نشرت على إحدى واجهات متحف اللوفر في باريس.

وكانت كاردي بي أساساً راقصة تعرّ متحدرة من حي برونكس في نيويورك، لكنّها تحوّلت ظاهرة موسيقية عام 2017 بفضل أغنيتها «بوداك ييلو» التي حققت نجاحاً كبيراً.

وصدرت أغنيتها الجديدة «واب» في 21 أغسطس الفائت بالتعاون مع مغنية الراب ميغن ذي ستاليون وشكلت إحدى الأغنيات الأكثر نجاحاً هذا الصيف.

وأثارت هذه الأغنية المصوّرة جدلاً منذ بدء عرضها، إذ تتضمن إيحاءات جنسية.

وأسّس كريستوبال بالنسياغا دار «بالنسياغا» عام 1919، وتملكها منذ 2011 مجموعة «كيرينغ» التي يديرها الميلياردير الفرنسي فرنسوا هنري بينو.