بالصور: وعد ماكرون لفيروز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي الفنانة فيروز في بيروت (تويتر)

«جميلة وقوية للغاية».. هكذا وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، حيث التقاها في بيروت، الثلاثاء.

وللمرة الثانية خلال مدة زمنية قصيرة، يزور ماكرون العاصمة اللبنانية، بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس، والذي أودى بحياة 190 شخصا.

وقال الرئيس الفرنسي في بث تلفزيوني عقب اللقاء «قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم»، حسب «رويترز».

وُلدت فيروز في قرية الدبية في منطقة الشوف الجبلية في 21 نوفمبر 1934، لوالد يعمل في مطبعة ووالدة اهتمت برعاية الأسرة المكونة من أربعة أولاد. وانتقلت العائلة في وقت لاحق للإقامة في حي زقاق البلاط في بيروت، حسب «فرانس برس».

في نهاية الأربعينات، اكتشف المؤلف الموسيقي محمد فيلفل الذي كان يبحث عن أصوات جميلة للانضام إلى كورس الإذاعة اللبنانية، موهبة فيروز. وضمها إلى الكونسرفتوار لتتعلم أصول الموسيقى والغناء. وأُعجب المدير الموسيقي للإذاعة آنذاك حليم الرومي بجمال صوتها واقترح عليها اسمها الفني فيروز.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي الفنانة فيروز في بيروت (تويتر)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي الفنانة فيروز في بيروت (تويتر)