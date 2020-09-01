بالصور: وعد ماكرون لفيروز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 01:18 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي الفنانة فيروز في بيروت (تويتر)

«جميلة وقوية للغاية».. هكذا وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، حيث التقاها في بيروت، الثلاثاء.

وللمرة الثانية خلال مدة زمنية قصيرة، يزور ماكرون العاصمة اللبنانية، بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس، والذي أودى بحياة 190 شخصا.

وقال الرئيس الفرنسي في بث تلفزيوني عقب اللقاء «قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم»، حسب «رويترز».

وُلدت فيروز في قرية الدبية في منطقة الشوف الجبلية في 21 نوفمبر 1934، لوالد يعمل في مطبعة ووالدة اهتمت برعاية الأسرة المكونة من أربعة أولاد. وانتقلت العائلة في وقت لاحق للإقامة في حي زقاق البلاط في بيروت، حسب «فرانس برس».

في نهاية الأربعينات، اكتشف المؤلف الموسيقي محمد فيلفل الذي كان يبحث عن أصوات جميلة للانضام إلى كورس الإذاعة اللبنانية، موهبة فيروز. وضمها إلى الكونسرفتوار لتتعلم أصول الموسيقى والغناء. وأُعجب المدير الموسيقي للإذاعة آنذاك حليم الرومي بجمال صوتها واقترح عليها اسمها الفني فيروز.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي الفنانة فيروز في بيروت (تويتر)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي الفنانة فيروز في بيروت (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب