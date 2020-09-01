«بي تي إس» في صدارة سباق الأغاني في الولايات المتحدة

فرقة "بي تي أس" بحفل افتراضي لتوزيع جوائز "أم تي في فيديو ميوزيك أووردز" (أ ف ب)

باتت «بي تي إس» أول فرقة كورية جنوبية تتصدر سباق أغنيات في الولايات المتحدة مع أغنيتها الجديدة «داينمايت»، على ما أعلنت مجلة «بيلبورد» الإثنين.

وأطاح العمل الجديد الصادر في 21 أغسطس في أولى أغنيات الفرقة بالإنجليزية، بأغنية «واب» الجريئة لمغنية الراب الأميركية كاردي بي مع «ميغن ذي ستاليين»، في نجاح عالمي جديد لهذه الفرقة المؤلفة من سبعة شبان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكانت الفرقة الشهيرة تغلبت، الأحد، على أسماء كبيرة في القطاع الموسيقي الأميركية بفوزها بجائزة أفضل أغنية بوب خلال حفل توزيع جوائز «إم تي في ميوزيك فيديو أووردز».

وتصدرت أغنية «داينمايت» قائمة «هت 100» التي تضم أنجح مئة عمل من الأنواع الموسيقية كافة، مع تسجيلها 33.9 مليون استماع عبر خدمات البث التدفقي في الولايات المتحدة خلال أسبوع وبيعها نحو 300 ألف وحدة من العمل.

وكانت «بي تي إس» وصلت إلى المرتبة الرابعة في تصنيف «هت 100» لمجلة «بيلبورد» في مارس الفائت مع أغنية «أون»، كذلك تصدرت الفرقة ثلاث مرات في السابق التصنيف الأسبوعي الصادر أيضًا عن مجلة «بيلبورد» لأفضل مئتي ألبوم مبيعًا في الولايات المتحدة.