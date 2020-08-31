ليدي غاغا تحصد جوائز «ام تي في» للأغنيات المصوّرة

ليدي غاغا بجوائز "ام تي في" للأغنيات المصورة (أ ف ب)

حصدت ليدي غاغا، الأحد، جوائز محطة «إم تي في» للأغنيات المصورة خلال احتفال غير تقليدي أقيم افتراضيًّا ووجه تحية لمدينة نيويورك، إذ طغى عليه موضوعا «العدالة العرقية» و«الانتخابات».

وأدت جائحة «كوفيد-19» إلى تقليص الاحتفال الذي يُعتَبَر عادة مناسبة يتفاخر فيها النجوم بأزيائهم الجريئة، وأُقيمت العروض الغنائية في الهواء الطلق، وتسلم نجوم كثر جوائزهم بواسطة تقنية الفيديو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتولت تقديم الاحتفال الممثلة الأميركية كيكي بالمر، التي أدت العام الفائت دورًا في فيلم «هاسلرز»، واستهلت بالمر التقديم بتحية عاطفية للممثل تشادويك بوزمان الذي توفي قبل أيام بعد معركة ضد سرطان القولون.

وقالت بالمر: «نكرس احتفال الليلة للرجل الذي تأثر كثر بروحه»، في إشارة إلى الممثل الذي أدى شخصيتي المغني جيمس براون وأسطورة البيسبول جاكي روبنسون، وأصبح بفضل دوره في «بلاك بانثر» أول بطل خارق أسود.

أما المغني الكندي ذا ويكند، الذي فاز بجوائز عدة بينها جائزة أكثر أغنية مصورة مرغوبة، فأدى بعد بالمر أغنيته الناجحة «بلايندينغ لايتس» من على منصة على ارتفاع ألف قدم تنبثق من ناطحة سحاب في مانهاتن.

وقال ذا ويكند، وهو يتسلم جائزة أفضل أغنية من نوع «آر إند بي»، «يصعب علي أن احتفل الآن»، وأضاف: «سأقول فقط العدالة لجايكوب بلايك والعدالة لبريونا تايلور»، في إشارة إلى ضحيتين جديدتين من السود بسبب عنف الشرطة، وكان كلام ذا ويكند واحدًا من تلميحات عدة إلى حركة «حياة السود مهمة»،

وإلى ما شهدته هذا العام من احتجاجات مناهضة للعنصرية، وحصلت ليدي غاغا على جوائز عدة بينها جائزة أفضل فنان وأفضل أغنية، عن أغنية «رين أون مي»، التي تعاونت فيها مع أريانا غراندي.

وقدمت ليدي غاغا وأريانا غراندي عرضًا على سطح مبنى «إمباير ستايت»، وقد وضعتا كمامتين، كذلك فازت المغنية البالغة الرابعة والثلاثين بجائزة «ترايكون»، التي تكرم الفنان صاحب الخبرة الكبيرة في ثلاث فئات أو أكثر، وقالت ليدي غاغا: «لم تكن هذه السنة سهلة للكثير من الناس، ولكن ما أراه في العالم هو نصر كبير للشجاعة».

استثناء من العزل



وأُقيمت العروض الغنائية في معالم أخرى عدة من نيويورك التي كان يفترض أن تستضيف جوائز «إم تي في» في مركز «باركلي سنتر» في بروكلين، لكنها كانت من المدن التي اجتاحها فيروس «كورونا المستجد» في أولى مراحل الجائحة.

ومن هذه الأماكن مسرح «درايف إن» عند الواجهة البحرية بحضور جمهور مكث في السيارات، واستُثني المغنون المشاركون وفريق عمل الاحتفال من إجراءات العزل الإلزامية في نيويورك لمدة أسبوعين، المفروضة على كل المسافرين الوافدين من مناطق تسجل فيها أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس «كورونا المستجد».

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المشاركين في الاحتفال ينبغي أن يلتزموا الحجر في الأوقات التي لا يعملون فيها، وأن يخضعوا «لفحوص صارمة».

وتضمنت لائحة الجوائز هذا العام فئات جديدة تواكب هذا العام المضطرب موسيقيًّا بسبب إلغاء جولات المغنين والموسيقيين والمهرجانات في كل أنحاء العالم، مما تسبب بأضرار كبيرة لهذا القطاع.

وشهد الاحتفال كذلك تكريمًا للعاملين في القطاع الصحي، تضمن تحية لأعضاء الجسمين الطبي والتمريضي الذين غنوا ورقصوا في مقاطع فيديو.

وفازت غراندي وجاستن بيبر بجائزة أفضل أغنية مصورة من البيت عن أغنيتهما «ستاك ويذ يو»، في حين فازت فرقة «سي إن سي أو» اللاتينية بجائزة أفضل أغنية في الحجر عن «أنبلاغد آت هوم»، وحصلت تايلور سويفت على جائزة أفضل إخراج عن «ذا مان»، فيما تمكنت فرقة «بي تي إس» (أو «بانغتان بويز») الكورية الجنوبية من نيل جائزة أفضل أغنية «بوب» عن أغنيتها «أون».

وقدمت الفرقة عرضًا على خلفية شاشة ظهرت عليها صورة جسر بروكلين، في تذكير بالفيلم الكلاسيكي «وانس أبان اي تايم إن أميركا» من بطولة روبرت دي نيرو، أما مايلي سايروس فأدت «ميدنايت سكاي» وهي تتأرجح على كرة ديسكو مذكرة بأغنيتها المصورة «ريكينغ بول».

وحازت المغنية الكولومبية مالوما جائزة أفضل أغنية لاتينية عن «كي بينيا» مع ج. بالفين، ونالت مغنية الراب ميغن ذي ستاليون بأفضل أغنية «هيب هوب» عن «سافادج»، في حين فازت المغنية الأميركية غابرييلا ويلسون المعروفة بـ«إتش إي آر» عن أغنيتها «آي كانت بريذ» بجائزة أفضل أغنية مصورة للخير التي تكرم أفضل عمل يحمل رسالة اجتماعية.