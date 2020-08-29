ريدلي سكوت يعود للشاشة الصغيرة بمسلسل خيال علمي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 04:38 مساء
ريدلي سكوت (أ ف ب)

تبث منصة «إتش بي أو ماكس»، في سبتمبر، مسلسل الخيال العلمي «ريزد باي وولفز»، وهو العمل الذي يعود به المخرج البريطاني ريدلي سكوت إلى الشاشة الصغيرة مجددًا.

وتدور أحداث المسلسل في القرن الثاني والعشرين، عندما تؤدي الحرب بين الملحدين والحركة الدينية الميثرانية إلى دمار كوكب الأرض، حسب «فرانس برس».

ويتوجه رجل وامرأة آليان ناجيان من الكارثة إلى كوكب «كبلر-22ب»، وهو الوحيد المعروف بأنه قابل للعيش، ويسعى الإنسانان الآليان إلى إقامة مستوطنة بشرية في هذا الكوكب، علمًا بأن أحدهما ملحد والثاني متدين.

ويتحد البشر والأشخاص الآليون في معركة للبقاء على هذا الكوكب البعيد والخطير، وسط صراع المعتقدات والذكاء الصناعي المخيف.

وقال سكوت للصحفيين: «لا نتعظ من أحداث الماضي، بل نستمر في ارتكاب الأخطاء نفسها، فنحن نشهد ذلك الآن».

ورأى سكوت الذي تولى الإنتاج التنفيذي والإخراج في الحلقتين الأوليين من المسلسل أن «استشراف المستقبل من خلال الخيال العلمي مفيد إذا كان ثمة من يهتم، لأنه يشبه (...) قرع جرس إنذار».

وتولى بطولة «ريزد باي وولفز» الذي تبدأ «إتش بي أو ماكس»عرضه في 3 سبتمبر، كل من أماندا كول (في دور «الأم») وأبو بكر سليم (في دور «الأب»).

وهذا المسلسل أول عمل تلفزيوني لسكوت منذ عمله في محطة «بي بي سي» البريطانية في ستينات القرن الفائت.

واتخذ مخرج أفلام «آلين» و»غلادياتور» و»بلايد رانر» السينمائية قراره بإخراج هذا العمل للشاشة الصغيرة عندما اطلع على السيناريو الذي كتبه آرون غوزيكوفسكي، كاتب سيناريو «بريزونرز» و«بابيون».
وروى سكوت «قرأت السيناريو ووجدته ملهمًا». وأضاف: «فكرت بأن من غير الممكن أن أفوّت هذه الفرصة. أحتاج إلى أن أقوم بذلك. بكل بساطة».

وقال سكوت إن التحدي الأكبر بالنسبة إليه كان يكمن في عدم تكرار نفسه، وفي جعل هذا العمل «يبدو مختلفًا»، إذ أن هذا المسلسل يأتي بعد خمس سنوات فحسب من فيلمه السينمائي «ذو مارشن» الذي تدور أحداثه على كوكب المريخ، وهو من بطولة مات دامون.

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