«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 03:53 مساء
المخرج ومدير التصوير محسن أحمد (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما الذي قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، أثرى بها الشاشة الكبيرة، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36، والتي ستحمل اسم النجم عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية، حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروي مذكراته خلال الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.

من جانبه، أعرب مدير التصوير والمخرج محسن أحمد عن سعادته بالتكريم من مهرجان «الإسكندرية السينمائي»، مؤكدًا أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من صناع السينما الكبار، بالإضافة إلى أنه يحرص على حضور فعاليات الدورات السابقة، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف.

يشار إلى أن مدير التصوير والمخرج محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصورًا في فيلم «صديقي الوفي» العام 1984، كما شارك في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصور ومدير للتصوير.

وفي التسعينات اتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم كاظم الساهر، لطيفة، هاني شاكر، وكان أول أفلامه الروائية الطويلة مع الفنان هاني رمزي خلال فيلم «السيد أبو العربي وصل» العام 2005 كما تعاون معه مرة أخرى في فيلم «الرجل الغامض بسلامته» العام 2010.

ويعود محسن أحمد كمدير تصوير لفيلم «2 طلعت حرب» الذي انتهى تصويره أخيرًا، العمل من تأليف هانزاده فكري، وبطولة محمود قابيل، أحمد مجدي، وعبير صبري ومن إخراج مجدي أحمد علي.

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