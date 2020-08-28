سميرة سعيد تستعد لحفل «أونلاين» عبر «تيك توك» 10 سبتمبر

بوستر حفل سميرة سعيد المقرر 10 سبتمبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد لإحياء حفل «أونلاين» ضخم لجمهورها ومحبيها على الحساب الشخصي لها عبر تطبيق «تيك توك» الخميس 10 سبتمبر المقبل في الساعة الثامنة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات «الأونلاين» ويقوم بتنظيمه أحمد غانم «هاي ويف»، والذي صرح بأنه يحضر للعديد من المفاجآت في الحفل، وأن «الديفا» ستقوم بتقديم أغنية جديدة لأول مرة لجمهورها.

وتواجدت أخيرًا النجمة المغربية على تطبيق «تيك توك» من خلال إنشاء حساب شخصي لها، وقامت بنشر العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها العديد من جمهورها ومحبيها.

يشار إلى أن «هاي ويف» قاموا أخيرًا بتنظيم أول حفل لهم «أونلاين» مع النجم محمود العسيلي.