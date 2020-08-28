سميرة سعيد تستعد لحفل «أونلاين» عبر «تيك توك» 10 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 08:50 صباحا
بوستر حفل سميرة سعيد المقرر 10 سبتمبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد لإحياء حفل «أونلاين» ضخم لجمهورها ومحبيها على الحساب الشخصي لها عبر تطبيق «تيك توك» الخميس 10 سبتمبر المقبل في الساعة الثامنة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات «الأونلاين» ويقوم بتنظيمه أحمد غانم «هاي ويف»، والذي صرح بأنه يحضر للعديد من المفاجآت في الحفل، وأن «الديفا» ستقوم بتقديم أغنية جديدة لأول مرة لجمهورها.

وتواجدت أخيرًا النجمة المغربية على تطبيق «تيك توك» من خلال إنشاء حساب شخصي لها، وقامت بنشر العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها العديد من جمهورها ومحبيها.

يشار إلى أن «هاي ويف» قاموا أخيرًا بتنظيم أول حفل لهم «أونلاين» مع النجم محمود العسيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
جريدة روسية تحذر من تعطيل تظاهرات طرابلس خطط الوساطة الدولية في ليبيا
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد