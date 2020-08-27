عمرو دياب يحقق 4 ملايين مشاهدة بـ«أماكن السهر»

عمرو دياب في لقطة من فيديو كليب "أماكن السهر" (خاص لـ بوابة الوسط)

حقق النجم المصري عمرو دياب 4 ملايين مشاهدة بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» والتي طرحها، الإثنين، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ طرح الأغنية تصدر عمرو دياب «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب» حتى الآن، بالإضافة إلى تصدره «تريند» موقع «تويتر»، وكذلك محرك البحث «غوغل»، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع «فيسبوك».

وأعلن موقع «يوتيوب» احتلال «الهضبة» المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

أغنية «أماكن السهر» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والفيديو كليب من إخراج أحمد النجار.

من ناحية أخرى، أعلن دياب إحيائه حفل «أونلاين» عبر تطبيق «أنغامي» مساء الجمعة، وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.