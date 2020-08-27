أصبوحة شعرية غنائية بالقبة الفلكية طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 01:05 مساء
منتدى عروس البحر الثقافي ينظم أصبوحة شعرية غنائية (فيسبوك)

نظم منتدى عروس البحر الثقافي التابع الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، أصبوحة شعرية بالقبة الفلكية بمدينة طرابلس.

وألقى الشاعر حسين العصودي عددا من القصائد الغنائية منها «يسعد صباحك»، ويعد العصودي شاعرا غنائيا له عدة أعمال غنائية ليبية تغنى بها عدد من الفنانين الليبيين، كما يجهز حاليا لألبوم غنائي من كلماته لمجموعة من الفنانين، وفقا للمكتب الإعلامي بالهيئة.

كما ألقى الشاعر الغنائي الشاب خالد قشيرة عددا من القصائد الغنائية منها «ما يدوم فيها شيء»، «الأم»، كما ألقى بعض القصائد بالفصحى، وله ديوان تحت الطبع بعنوان «حلوة حياة العصفور».

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