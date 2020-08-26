تفاصيل عودة حميد الشاعري بألبوم غنائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 02:56 مساء
حميد الشاعري وياسر القصراوي (خاص لـ بوابة الوسط)

وقع النجم الليبي حميد الشاعري على عقود إنتاج ألبومه الجديد مع شركة «كامب» بحضور رئيس مجلس الإدارة ياسر القصراوي.

وأعلنت الشركة خلال التوقيع لأول مرة عن تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري، المقرر بداية الشهر المقبل، الذي يعود به حميد للساحة الفنية بعد غياب 14 عامًا منذ آخر ألبوماته «روح السمارة» في العام 2006.

سيحمل الألبوم اسم «أنا بابا» ويضم 10 أغانٍ تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان «زحمة الأيام»، وهي من كلمات الراحل سامح العجمي، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيتين وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.

ساهم حميد الشاعري من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوم على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له اسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.

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