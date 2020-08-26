شفاء أنطونيو بانديراس من مرض كوفيد-19

أنطونيو بانديراس في هوليوود (أ ف ب)

أعلن الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس شفاءه من مرض كوفيد-19 الثلاثاء بعدما أشار إلى إصابته به قبل أسبوعين.

وكتب الممثل في تغريدة بعد 21 يوما من الحجر المنضبط يمكنني القول إني تجاوزت الإصابة بكوفيد-19، لقد شفيت، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف نجم «ديسبيرادو» و«ذي ماسك أوف زورو»، أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير، وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن.

وكان أنطونيو بانديراس أعلن في العاشر من أغسطس في يوم بلوغه الستين، أنه في الحجر بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه في وضع جيد نسبيا ويشعر فقط ببعض التعب.



وفاز بانديراس بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة ورشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم «دولوريس إي غلوريا»، وهو تعاونه الثامن مع المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار لكنه لم يفز بها، في المقابل نال في 2019 جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان.