رفض محكمة أميركية عودة بولانسكي لأكاديمية الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 01:24 مساء
رومان بولانسكي في صورة ملتقطة في باريس (أ ف ب)

رفضت قاضية في لوس أنجليس الشكوى التي رفعها المخرج الفرنسي من أصل بولندي رومان بولانسكي بشأن طرده من الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار.

وتشكل هذه النكسة القضائية خطوة إضافية في نأي هوليوود بنفسها عن المخرج الذي فر من الولايات المتحدة قبل أربعة عقود بعدما اتهم بممارسة الجنس مع قاصر، وفقا لوكالة فرانس برس.

ورأت القاضية ماري ستروبل من محكمة لوس انجليس في قرارها أن إجراء الأكاديمية «مبرر» في إقصاء بولانسكي عن صفوفها، وأوضحت أن هذا الإقصاء أتى مدعوما بأدلة وليس نزوة أو إجراء تعسفيا.

في الثالث من مايو 2018، أعلنت الأكاديمية التي تضم أكثر من سبعة آلاف عضو إبعاد بولانسكي عن صفوفها إلى جانب بيل كوسبي الذي دين بتهمة الاعتداء الجنسي، ونقل القرار إلى المخرج بالبريد في اليوم ذاته «مع مفعول فوري»، وقال بولانسكي الذي احتفل الأسبوع الماضي ببلوغه السابعة والثمانين في شكواه إن الأكاديمية كان ينبغي أن تعطيه «مهلة منطقية» قبل إجراء الإقصاء وفرصة منطقية للدفاع عن ذاته.

وكان السينمائي قرر خوض محاكمته العام 1977 على أساس الاعتراف بتهمة ممارسة الجنس مع القاصر سامانثا غيمر التي كانت يومها في سن الثالثة عشرة، وأتت هذه التهمة الوحيدة نتيجة اتفاق تفاوض بشأنه مع القضاء بينما كان بولانسكي يواجه في الأساس تهما أخطر بكثير، ولا سيما اغتصاب قاصر تحت تأثير المخدرات.

لكنه فر من الولايات المتحدة خوفا من صدور حكم قاس عليه بالسجن، وكانت سامانثا غيمر التي أكدت مرارا أنها سامحت بولانسكي، دعمته في مسعاه للعودة إلى صفوف الأكاديمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تستيقظ فيروسات ما قبل التاريخ لتفتك بنا؟