حلقة خاصة من «ذي ويست وينغ» لتشجيع الأميركيين على التصويت

الطاقم التمثيلي لمسلسل "ذي ويست وينغ" (أ ف ب)

يلتقي أبطال مسلسل «ذي ويست وينغ» الشهير للمرة الأولى منذ 17 عاما في حلقة خاصة تنجز لفائدة جمعية تشجع الأميركيين على التصويت في الانتخابات، تشارك في إدارتها ميشال أوباما على ما ذكرت منصة «إتش بي أو ماكس» للبث التدفقي.

وستبث الحلقة الخاصة من هذا المسلسل الذي نقل على مدى سبعة مواسم كواليس الرئاسة الأميركية، عبر الإنترنت في الخريف من دون إعطاء موعد محدد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وسيشارك في الحلقة أبطال المسلسل مارتن شين الذي يؤدي دور الرئيس بارتليت وروب لو وأليسون جايني وجانيل مولوني وريتشارد شيف وبرادلي ويتفورد، على ما أوضحت المنصة، وسيكون أرون سوركين الذي يقف وراء فكرة المسلسل، منتجا منفذا إلى جانب توماس شلامه وكايسي باترسن.

وقالت «إتش بي أو ماكس»، إن هذه الحلقة الخاصة تهدف «مع اقتراب واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية أهمية في التاريخ الأميركي» إلى دعم جمعية «وين وي آل فوت» (عندما نصوت جميعا) التي اسستها الأميركية الأولى سابقا ميشال أوباما العام 2018 وتشارك الآن في إدارتها لزيادة المشاركة في الانتخابات.

ومن شأن هذه الحلقة أن تعطي دفعا أيضا للمنصة التي أطلقت في مايو وتحاول أن تتموضع في سوق تتواجه فيها مع مجموعات كبيرة مثل «نتفليكس» و«أمازون برايم فيديو» و«ديزني» و«آبل تي في».

وخلال المواسم السبعة حصد «ذي ويست يونغ» الذي بدأ بثه العام 1999، مجموعة كبيرة من الجوائز من بينها حوالي 20 إيمي (المكافآت التلفزيونية الأميركية)، وجائزتا غولدن غلوب، وقدم المسلسل الرئيس الأميركي وفريقه وهم يعملون ويحرصون على خير البلاد، بعيدا عن الفوضى التي يصف فيها البعض إدارة الرئيس دونالد ترامب.