وفاة الفنانة المغربية ثريا جبران

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 02:02 مساء
وفاة الفنانة المغربية ثريا جبران (أرشيفية:انترنت)

فقدت الساحة المسرحية في المغرب، الإثنين، الممثلة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عامًا.

وقالت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في بيان «إن الفقيدة توفيت الإثنين 24 أغسطس، بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض»، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما نعى عديد المؤسسات الثقافية والفنية الفنانة الراحلة، في مقدمتها الهيئة العربية للمسرح، وتعد الراحلة إحدى قامات المسرح المغربي، حيث بدأت مشوارها مبكرًا، وعاشت مرحلة التوهج الفني أواخر الثمانينات والتسعينات، وساهمت في تأسيس فرق مثل «مسرح الشعب» و«مسرح الفرجة» و«مسرح الفنانين المتحدين».

من مسرحياتها «حكايات بلا حدود» و«نركبو الهبال» و«بوغابة» و«النمرود في هوليوود» و«امرأة غاضبة» و«جنان الكرمة» و«خط الرجعة» و«العين والمطفية» و«عود الورد»، وتولت منصب وزيرة الثقافة في المغرب في الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسي، وحصلت على عديد الجوائز والأوسمة، منها وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب، ووسام الاستحقاق الوطني.

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