مدير «بي بي سي» يدعو الهيئة لمزيد التنوع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 01:14 مساء
مدير «بي بي سي» يدعو الهيئة لمزيد التنوع (أرشيفية:انترنت)

قال مدير «بي بي سي» المنتهية ولايته، توني هال، إن الهيئة البريطانية العامة يجب أن تبذل مزيد الجهود على صعيد التنوع في صفوفها.

وأوضح توني هال خلال كلمة افتراضية في إطار مهرجان إدنبره الدولي للتلفزيون في اسكتلندا، «علينا استقطاب أشخاص مختلفين لديهم أفكار مختلفة ويأتون من آفاق متنوعة ولديهم آراء مختلفة حول الأمور المهمة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف: «علينا أن نكون مؤسسة تسمع وتتعلم من أخطائها»، وسيخلف هال في هذا المنصب تيم ديفي الذي كان مديرًا تنفيذيًّا للفرع التجاري «بي بي سي استوديوز».

في يونيو، بعد موجة التنديد التي أثارها مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه طويلاً، أعلنت «بي بي سي» تخصيص مئة مليون جنيه استرليني (نحو 111 مليون يورو) لبرامج تسعى إلى تمثيل أفضل للتنوع في المجتمع.

وحددت لنفسها هدفًا تحققه في غضون ثلاث سنوات يقوم على أن تشكل المواهب المنبثقة من أقليات 20% من فرق البرنامج اعتبارًا من أبريل 2021، ودافع توني هال الإثنين عن إذاعات وتلفزيونيات الخدمة العامة وقال: «هي أساسية للديمقراطية، وتطلعنا وثقفنا».

وخلال فترة الإغلاق والحجر للجم انتشار فيروس «كورونا المستجد»، استقطبت «بي بي سي» على قوله «ملايين المستمعين والمشاهدين» الباحثين عن «معلومات موثوق بها» في هذه المرحلة الصعبة مشددًا على أنه «في مارس، استخدم 94% من البريطانيين بي بي سي».

وتمر «بي بي سي» راهنا بمرحلة حساسة وتسعى إلى خفض نفقاتها بملايين الجنيهات مع الاستمرار في تحديث المؤسسة.

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