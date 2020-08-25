مهرجان برلين يتوقف عن الفصل بين جائزة أفضل ممثل وممثلة

دقيقة صمت بافتتاح الدورة 70 لمهرجان برلين على ارواح ضحايا هجوم قرب فرانكفورت (أ ف ب)

أعلنت إدارة مهرجان برلين، أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، أنها لن تفصل بعد الآن بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.

واعتبارًا من العام المقبل ستمنح جائزة دب فضي لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلًا عن «أفضل ممثلة» و«أفضل ممثل»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح مديرا المهرجان مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان: «التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس مؤشر إلى إدراك أكثر مساواة للنوع الاجتماعي في أوساط السينما»، وستمنح العام المقبل جائزة جديدة بعنوان «جائزة الدب الذهبي للجنة التحكيم».

وإلى جانب «كان» و«البندقية»، يعتبر مهرجان برلين من الأهم في العالم، وينظم سنويًّا في فبراير وتمكن من إقامة دورته للعام 2020 خلافًا لمهرجان كان الذي اضطر إلى الإلغاء بسبب انتشار فيروس ېكورونا المستجد»، أما مهرجان البندقية، فيفتتح الأسبوع المقبل مع اعتماد بروتوكول صحي صارم جدًّا.

وأكد منظمو مهرجان برلين أن الدورة المقبلة ستقام «حضوريًّا» رغم جائحة «كوفيد-19»، مؤكدًا ضمان «أكبر قدر من السلامة» في 11 فبراير 2021 إلى الحادي والعشرين منه، وأعلنت إدارة المهرجان أن تعديلات «على بنية المهرجان وبرمجة الأفلام والعدد الإجمالي للأفلام المعروضة» ستحدد «في الأسابيع المقبلة».