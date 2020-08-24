بالصور: نجاة مخرج مصري من حادث مروع على طريق النطرون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 05:45 مساء
المخرج رؤوف السيد يتوسط عمرو دياب ومحمد إمام (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض المخرج المصري رؤوف السيد لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون وهو في اتجاهه إلى الساحل الشمالي (غرب القاهرة)، وذلك بعد اصطدامه بسيارة نقل متوقفة بالخطأ على الاتجاه المعاكس، في ظل عدم وجود إضاءة، حيث يتحول الطريق إلى كتلة سوداء ليلًا.

وأُصيب رؤوف ببعض الكسور والكدمات في الجسم، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود السيارة النقل على الاتجاه المعاكس.

وتمنى السيد وجود أعمدة إنارة تضيء هذا الطريق المهم، في ظل أنه أحد الطرق المهمة التي تساعد على تنمية السياحة في المنطقة الغربية، مع المشروعات التي تقام حاليًا بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

آخر أعمال المخرج والمنتج رؤوف السيد، كان برنامج «براءة اختراع خورشيد»، الذي تم عرضه على منصة «Watch it»، كما كان المنتج المنفذ لعدد من البرامج الفنية منها، «On screen»، و«It’s showtime».

آثار الحادث على سيارة المخرج رؤوف السيد (خاص لـ بوابة الوسط)
المخرج رؤوف السيد بعد الحادث (خاص لـ بوابة الوسط)
المخرج رؤوف السيد بعد الحادث (خاص لـ بوابة الوسط)
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