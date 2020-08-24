جوائز توني المسرحية توزع في حفل رقمي

من المقرر أن يقام حفل جوائز توني في يونيو (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن منظمو حفل جوائز توني السنوية، التي تحتفي بأعمال مسارح برودواي، ستعلن خلال حفل رقمي سيقام هذا الخريف.

وكان من المقرر أن يقام حفل جوائز توني في يونيو، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا، وأغلقت مسارح برودواي أبوابها في مارس، ومن المقرر أن تظل مغلقة خلال بقية العام، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت شارلوت سانت مارتن، رئيسة رابطة برودواي وهيذر هيتشنز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجناح المسرح الأمريكي على الرغم من الأحداث غير المسبوقة التي أدت إلى اختصار موسم برودواي، إلا أنه كان عاما مليئا بالأعمال الاستثنائية التي تستحق التقدير.

وتعتبر جوائز توني للمسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمخرجين وفناني الأداء أرفع الجوائز في عالم المسرح الأميركي.