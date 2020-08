«ستاشر» يمثل مصر في «سان سباستيان الدولي» بإسبانيا

بوستر فيلم «ستاشر» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختير الفيلم المصري «ستاشر» (I am afraid to forget your face)، للمخرج سامح علاء ضمن مسابقة «Zabaltegi - Tabakalera» في الدورة 68 من مهرجان «سان سباستيان الدولي» بإسبانيا.

الفيلم قام بإنتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي، وشارك في الإنتاج كل من أحمد زيان ومهاب شهاب، بالإضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم، وقام بتطوير السيناريو محمد فوزي.

وعن هذا الاختيار يقول مخرج الفيلم سامح علاء: «سعيد جدا باختيار الفيلم لمهرجان سان سباستيان ليس فقط لخصوصية المهرجان وعراقته، ولكن لأن الفيلم ينافس مع أفلام روائية طويلة لأفلام مخرجين عالميين يحب أعمالهما جدا بشكل شخصي، وهما المخضرمان الكوري هانغ سانح -سوو، والتايواني تساي مينغ- ليانغ».

يشار إلى أن «سان سباستيان» هو ثاني اختيار عالمي لفيلم «ستاشر»، بعد اختياره لمسابقة الأفلام القصيرة ومنافسته على السعفة الذهبية في مهرجان «كان».