تزيين أغطية الصرف الصحي لاستقطاب الزوار في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 12:43 مساء
بطلة القصص المصورة هاروهي سوزميا على غطاء صرف صحي بمدينة توكوروزاوا (أ ف ب)

قد لا تبدو أغطية مجاري الصرف الصحي للوهلة الأولى مكانا ملائما للتعبير الفني، غير أن مدينة يابانية ارتأت إنارة هذه الكتل المعدنية الباهتة وتزيينها برسوم لشخصيات كرتونية معروفة بغية استقطاب الزوار.

وتعوّل منطقة توكوروزاوا في ضاحية طوكيو على هذه المبادرة لجذب الانتباه إليها، مستهدفة محبي أغطية الصرف الصحي المزينة بأشكال أو شعارات المنتشرة في بعض شوارع اليابان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ورغم أن وجودها يقتصر على جزء يسير من أصل نحو 15 مليون فتحة لمجاري الصرف الصحي، بات لهذه الأغطية الموجودة في البلاد منذ أربعة عقود على الأقل، محبون كثر يتبادلون المعلومات في شأنها على «تويتر» مع وسم خاص بها.

غير أن أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي في توكوروزاوا هي «الأولى من نوعها التي تتم إنارتها في اليابان»، على ما قال الموظف في المدينة جونيشي كويكي، وأضاف: «نأمل أن تغيّر هذه النسخ المضاءة السمعة المتداولة عن فتحات المجاري، وتنعش الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب الزوار».

ووُضع ثمانية وعشرون غطاء في مطلع أغسطس مع تزيينها بشخصيات شهيرة من عالم الرسوم المتحركة، وأقيمت هذه الشراكة مع دار «كادوكاوا» للنشر في إطار برنامج يتيح للشركات تزيين أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي في مقابل دعم مادي.

وتتم إنارة هذه الأغطية يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، ورغم تأكيد القيمين على المدينة أهمية المبادرة في جعل الشوارع أكثر أمانا خلال الليل، لكنها في المقابل تزيد الأعباء الملقاة على الحراس الذين اضطروا إلى زيادة دورياتهم لتفادي سرقتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
«الرئاسي» يؤكد رفضه «عسكرة الدولة» ويحدد شروط استئناف العملية السياسية
ليبيا
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين