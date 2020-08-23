تزيين أغطية الصرف الصحي لاستقطاب الزوار في اليابان

بطلة القصص المصورة هاروهي سوزميا على غطاء صرف صحي بمدينة توكوروزاوا (أ ف ب)

قد لا تبدو أغطية مجاري الصرف الصحي للوهلة الأولى مكانا ملائما للتعبير الفني، غير أن مدينة يابانية ارتأت إنارة هذه الكتل المعدنية الباهتة وتزيينها برسوم لشخصيات كرتونية معروفة بغية استقطاب الزوار.

وتعوّل منطقة توكوروزاوا في ضاحية طوكيو على هذه المبادرة لجذب الانتباه إليها، مستهدفة محبي أغطية الصرف الصحي المزينة بأشكال أو شعارات المنتشرة في بعض شوارع اليابان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ورغم أن وجودها يقتصر على جزء يسير من أصل نحو 15 مليون فتحة لمجاري الصرف الصحي، بات لهذه الأغطية الموجودة في البلاد منذ أربعة عقود على الأقل، محبون كثر يتبادلون المعلومات في شأنها على «تويتر» مع وسم خاص بها.

غير أن أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي في توكوروزاوا هي «الأولى من نوعها التي تتم إنارتها في اليابان»، على ما قال الموظف في المدينة جونيشي كويكي، وأضاف: «نأمل أن تغيّر هذه النسخ المضاءة السمعة المتداولة عن فتحات المجاري، وتنعش الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب الزوار».

ووُضع ثمانية وعشرون غطاء في مطلع أغسطس مع تزيينها بشخصيات شهيرة من عالم الرسوم المتحركة، وأقيمت هذه الشراكة مع دار «كادوكاوا» للنشر في إطار برنامج يتيح للشركات تزيين أغطية فتحات مجاري الصرف الصحي في مقابل دعم مادي.

وتتم إنارة هذه الأغطية يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، ورغم تأكيد القيمين على المدينة أهمية المبادرة في جعل الشوارع أكثر أمانا خلال الليل، لكنها في المقابل تزيد الأعباء الملقاة على الحراس الذين اضطروا إلى زيادة دورياتهم لتفادي سرقتها.