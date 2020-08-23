وفاة عازف الغيتار جاك شيرمان

فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز خلال مهرجان روسكيله في الدنمارك في 29 يونيو 2016 (أ ف ب)

أعلنت «ريد هوت تشيلي بيبرز» وفاة عازف الغيتار جاك شيرمان، الذي شارك في أول ألبوم للفرقة، عن 64 عاما.

وغردت الفرقة الأميركية: «نتمنى رحلة ميمونة لجاك شيرمان في عالم الآخرة»، حسب «فرانس برس»، الأحد.

وأضاف أفراد الفرقة: «عزف جاك في ألبومنا الأول وخلال جولتنا الأولى في الولايات المتحدة. نشكره على كل شيء». ولم تحدد الفرقة التي يقودها أنطوني كيديس سبب وفاة شيرمان.

وكان جاك شيرمان حل مكان عازف الغيتار هيليل سلوفاك، في الألبوم الأول للفرقة «1984» بعنوان «ذي ريد هوت تشيلي بيبرز» وأسهم في الثاني «فريكي ستايلي» «1985» على ما جاء في موقع «ديدلاين» الإخباري. إلا أن سلوفاك عاد وأخذ مكانه في الفرقة.

وعندما دخل أفراد «ريد هوت تشيلي بيبرز» متحف مشاهير الروك العام 2012 لم يكن شيرمان من بينهم رغم مشاركته مع الفرقة في بداياتها. وقال يومها لمجلة «بيلبورد» إن «القرار مؤلم فعلا». وشارك شيرمان بعد ذلك في ألبومات فنانين معروفين من أمثال بوب ديلان.