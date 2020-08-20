ختام مبادرة «اضحك - فكر - اعرف» الخميس «أونلاين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 04:28 مساء
وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم (أرشيفية: الإنترنت)

تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وضمن مبادرة «خليك في البيت - الثقافة بين إيديك» يختتم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار مبادرة «اضحك - فكر - اعرف» بالجزء الثاني من لقاء «من هو تشيكوف»، والذي يقدمه المخرج الكبير جلال الشرقاوي الخميس، في تمام الساعة 11 مساء عبر قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع «يوتيوب».

مبادرة «اضحك - فكر - اعرف» تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي.

وقدمت المباردة 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، وهي «أبوعطسة جنان» من إخراج هشام عطوة، «المغفلة» من إخراج سامح بسيوني، «مشهور مش مشهور» من إخراج مازن الغرباوي، «المقام العالي» من إخراج إسلام إمام، «أبو صامولة» من إخراج محمد مرسي، «فرحة» من إخراج مراد منير، «ليلتكم سعيدة» من إخراج خالد جلال، «حلم سعيد» من إخراج تامر كرم، «الدب» من إخراج أشرف طلبة، «اليوبيل في المنديل» من إخراج محمد عمر، وحققت العروض على مدار 75 يوما إقبالا كبيرا من المشاهدين.

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