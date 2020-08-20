«المنصة» أول مسلسل إماراتي على «نتفليكس» في سبتمبر

المسلسل يجمع نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي (خاص لـ بوابة الوسط)

أكملت شركة «فيلم جيت» العمليات الفنية لمسلسل «المنصة»، الذي تدخل به الدراما الإماراتية عالم المنصات العالمية في عرض أول في شهر سبتمبر المقبل.

تدور قصة العمل في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية، حيث تجري أحداثها في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومثير، ومن المخطط أن يتم إنتاج عدة أجزاء ومواسم جديدة للمسلسل بعد عرض الموسم الأول منه حسب تقارير غير رسمية على منصة نتفيلكس وتلفزيون أبوظبي.

يجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، مرتكزة على النجوم: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمي، سمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، ياري قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد، وناظم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة.

تم تصوير كافة مشاهد المسلسل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج «فيلم جيت» بالتعاون مع الكلمة للإنتاج، وبدأت الجهة المنتجة العمل بالفعل في اتخاذ الاستعدادات الأولية لاستكمال كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من العمل.

من جانبه، كشف هوزان عكو مؤلف المسلسل، أن العمل يحكي قصة رجلين، كرم وناصر، قررا تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين الأسرار. قصة شقيقين في عائلة مفككة، قصة حرب تبدأ بمعلومة، موضحا أن القائمين على المسلسل لديهم طموح كبير لمواكبة إنتاجات الدراما العالمية رغم الصعوبات والتحديات، لأن الجمهور متعطش إلى نمط جديد من الأعمال، يخرج عن أطر الدراما الرمضانية. يخاطب عقله وضميره ويتركه أمام أسئلة حساسة ومثيرة.