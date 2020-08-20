بريتني سبيرز تسعى للتحرر من وصاية والدها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 11:39 صباحا
المغنية الأميركية بريتني سبيرز في هوليوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)

تسعى نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز (38 عاما) الخاضعة لوصاية والدها منذ أكثر من عشر سنوات، لتعديل هذا الوضع الذي يتحكم بحياتها المهنية والخاصة.

وطلب محاميها سامويل إنغهام من القضاء سحب والدها من اتفاق الوصاية لتحل مكانه جودي مونتغومري وهي وصية تحترف هذه المهنة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وعانت المغنية في 2008 مشاكل كثيرة وأدخلت المستشفى لكنها عادت ورتبت أمور حياتها الشخصية والمهنية وعاشت حياة بعيدة عن الأضواء، وتعيش منذ ذلك الحين تحت نظام وصاية بموافقة المحكمة.

وتدير مونتغومري أعمال بريتني سبيرز بشكل موقت منذ عام تقريبا بعدما عانى والدها مشاكل صحية، وكتب المحامي في وثائق رفعت إلى محكمة في لوس انجليس «بلغنا مرحلة ينبغي فيها تغيير شروط الوصاية بشكل كبير لتعكس التغيرات الرئيسية في نمط حياتها الراهن».

وأوضح أن من بين هذه التغييرات رغبة المغنية التي أعلنت في يناير 2019 توقفها عن الغناء لمدة غير محدودة، بعدم القيام بجولات فنية بعد الآن، وأضاف المحامي أن بريتني سبيرز «تعارض بقوة» معاودة والدها دور الوصي ما إن تنتهي ولاية مونتغومري في 22 أغسطس.

وأشار «لا تستغني بريتني عن حقها بالسعي إلى وضع حد لنظام الوصاية في المستقبل، إلا أنها ترغب في تعيين مونتغومري وصية بشكل دائم»، وشدد المحامي على أن المغنية تفضل كثيرا أن يتولى الإشراف على إدارة أموالها شخص آخر غير والدها.

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