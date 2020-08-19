محمد مهران يدخل عالم التأليف بـ«لؤلؤ» مي عمر

الممثل المصري محمد مهران (خاص لـ بوابة الوسط)

يدخل الممثل المصري محمد مهران تجربة جديدة في عالم الكتابة، حيث أسند له صناع مسلسل «لؤلؤ» للنجمة مي عمر، كتابة سيناريو العمل الذي تقف على إنتاجه شركة «سينرجي»، المقرر البدء في تصويره الخميس، حيث أوشك مهران على الانتهاء من كتابة نصف الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة مباشرة.

ويبدأ مخرج العمل محمد عبدالسلام تصوير المسلسل بالمشاهد الداخلية، التي تجمع بين مي عمر وأحمد زاهر، ثم تتوالى مشاهد الممثلين تباعًا حسب الجدول المقرر للمخرج وفريق عمله.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

آخر أعمال مي عمر كان مسلسل «الفتوة»، التي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، وعهدي صادق.

كما كانت آخر أعمال محمد مهران مسلسل «البرنس»، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، روجينا، وريم سامي، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج «سينرجي».