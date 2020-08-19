محمد مهران يدخل عالم التأليف بـ«لؤلؤ» مي عمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 04:19 مساء
الممثل المصري محمد مهران (خاص لـ بوابة الوسط)

يدخل الممثل المصري محمد مهران تجربة جديدة في عالم الكتابة، حيث أسند له صناع مسلسل «لؤلؤ» للنجمة مي عمر، كتابة سيناريو العمل الذي تقف على إنتاجه شركة «سينرجي»، المقرر البدء في تصويره الخميس، حيث أوشك مهران على الانتهاء من كتابة نصف الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة مباشرة.

ويبدأ مخرج العمل محمد عبدالسلام تصوير المسلسل بالمشاهد الداخلية، التي تجمع بين مي عمر وأحمد زاهر، ثم تتوالى مشاهد الممثلين تباعًا حسب الجدول المقرر للمخرج وفريق عمله.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

آخر أعمال مي عمر كان مسلسل «الفتوة»، التي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، وعهدي صادق.

كما كانت آخر أعمال محمد مهران مسلسل «البرنس»، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، روجينا، وريم سامي، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج «سينرجي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من علاجات للأسنان تولّد الهباء الجوي