«الغسالة» يكسب رهان الـ25% ويتخطى 10 ملايين جنيه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 02:47 مساء
بوستر فيلم «الغسالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

بالرغم من استمرار عمل دور العرض بنسبة إشغال لا تتجاوز 25% خلال موسم عيد الفطر وبعد ذلك، يستمر فيلم «الغسالة» في تحقيق الأرباح، لتتجاوز إيراداته حاليًا 10 ملايين جنيه، ويعرض الفيلم حاليًا في أكثر من 100 دار عرض بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات والعالم العربي أيضًا.

«الغسالة» يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وتدور «الغسالة» حول «عمر»، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي «الغسالة» يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددًا بعد فيلم «قصة حب» الذي حقق نجاحًا في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج «نيوسنشري» و«أفلام مصر العالمية» و«سينرجي فيلمز»، وتوزيع داخلي لشركة «دولار فيلم»، وخارجي لشركة «Nstars»، وتتولي «MAD Solutions» مهام التسويق والترويج للفيلم.

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