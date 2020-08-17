أستراليا تمنع الجوقات والعزف على الآلات النفخية بالمدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 12:53 مساء
لافتة تحضّ الناس على البقاء في بيوتهم لتفادي انتشار فيروس كورونا (أ ف ب)

أصدرت السلطات الأسترالية، الإثنين، قرارًا بمنع الأطفال من العزف على آلة الريكوردر «نوع من الناي» والغناء في جوقات المدارس في محاولة للجم انتشار فيروس «كورونا المستجد».

فبعدما انتشرت إصابات في مدارس عدة في سدني، قررت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز منع الجوقات وفرق العزف على آلات نفخية اعتبارًا من الأربعاء، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت السلطات التربوية المحلية أن «كل الجوقات وكل مجموعات الغناء الأخرى ستكون محظورة فضلاً عن استخدام الآلات النفخية ضمن مجموعة»، ويشمل ذلك آلة الريكوردر التي يعزف عليها الكثير من الأطفال الصغار. وقد حظر الرقص كذلك.

وأضافت هيئة التربية في نيو ساوث ويلز أن «كل حفلات الرقص والتخرج والفعاليات الاجتماعية الأخرى محظورة كذلك».

وكانت المدارس العامة في سدني وبقية أرجاء نيو ساوث ويلز أعادت فتح أبوابها بعد مرحلة عزل، وأكدت السلطات أن الإجراءات الجديدة ستساعد المدارس على العمل «بطريقة سليمة قدر الإمكان».

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