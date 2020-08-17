مركز غدامس ينظم صالونه الثقافي الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 12:02 مساء
الأديب والقاص إبراهيم الإمام، يشارك بالصالون الثقافي الأول في غدامس (فيسبوك)

شهدت قاعة المرحوم المهدي هيبة بالمركز الثقافي غدامس، السبت، تنظيم الصالون الثقافي الأول بعنوان «إيجابيات الحجر في زمن كورونا» بمشاركة الأديب والقاص إبراهيم الإمام.

وتحدث الإمام عن روايته «عام بقلي» التي تتناول زمن الغارة الأميركية على غدامس العام 1943، وما صاحبها من أمراض وأوبئة، ودور الأهالي في معالجة الوباء، والدروس الكبيرة التي أوردها القاص في روايته، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

حضر الأمسية عديد المثقفين والمهتمين في المجال الأدبي والقصصي، كما شارك المدعوون بمداخلاتهم عن تجاربهم ومبادراتهم الشخصية في زمن الحجر.

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